Иран потребует юридической ответственности США и Израиля за преступления Фото: REUTERS.

Тегеран намерен привлечь США и Израиль к юридической ответственности за удары по гражданам и инфраструктуре. Об этом сообщил посол Ирана в Таиланде Насреддин Хейдари.

Дипломат отметил, что приоритетом Тегерана является «защита суверенитета и территориальной целостности Ирана», а также противодействие агрессорам. Хейдари подчеркнул, что Иран намерен добиваться справедливости.

«Мы будем добиваться привлечения к юридической ответственности за преступления, совершенные против иранских граждан и объектов гражданской инфраструктуры», — заявил посол в интервью ТАСС.

Накануне появилось сообщение, что в Израиле удивлены темпами восстановления ракетного арсенала Ирана. После ударов в апреле они ожидали замедления развития иранского ВПК на годы, но за четыре месяца Тегеран смог быстро восстановить свой потенциал.