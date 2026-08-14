Российские силы ПВО уничтожили 553 украинских дрона за ночь Фото: REUTERS.

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив в общей сложности 553 украинских дрона. Цели поражались над несколькими регионами страны, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 13 августа до 08:00 мск 14 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 553 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Прошлой ночью российским военным также пришлось отражать массированный налёт беспилотников на российские регионы. Тогда средствам ПВО удалось уничтожить 362 дрона.

В военном ведомстве уточнили, что перехваты и уничтожение проводились в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской и Ульяновской областях.