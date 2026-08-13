Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 августа 2026 5:50

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 362 дрона ВСУ над регионами страны

В России отбили ночную атаку дронов ВСУ на регионы России 13 августа
Анастасия СУТОРМИНА
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 362 дрона ВСУ над регионами страны

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 362 дрона ВСУ над регионами страны

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Средства противовоздушной обороны РФ за ночь 13 августа уничтожили на регионами страны и в акватории Черного и Азовского морей 362 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что средства ПВО уничтожили вражеские дроны в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Республиках Башкортостан, Крым, Татарстан, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.

Силы противовоздушно обороны за день 12 августа смогли сбить 147 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

Ранее Минобороны информировало, что российские войска на днях освободили сразу две территории в зоне СВО. Они установили контроль над Новым Полем в Запорожье и Щербаковкой в Харьковской области.