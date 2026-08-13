Российские силы ПВО уничтожили за ночь 362 дрона ВСУ над регионами страны Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Средства противовоздушной обороны РФ за ночь 13 августа уничтожили на регионами страны и в акватории Черного и Азовского морей 362 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что средства ПВО уничтожили вражеские дроны в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Республиках Башкортостан, Крым, Татарстан, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.

Силы противовоздушно обороны за день 12 августа смогли сбить 147 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

Ранее Минобороны информировало, что российские войска на днях освободили сразу две территории в зоне СВО. Они установили контроль над Новым Полем в Запорожье и Щербаковкой в Харьковской области.