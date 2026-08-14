Медсёстры оказались самыми верными: кто чаще всего меняет место работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Согласно исследованию сервиса SuperJob, самые преданные своему работодателю сотрудники в России — это медсестры. Они работают на одном месте в среднем 8 лет, что является абсолютным рекордом среди всех профессий. Эти цифры приводит РИА Новости.

Второе место по постоянству заняли аудиторы со стажем 6,7 года, а третье — квалифицированные рабочие (6,6 года). В первую пятерку также вошли учителя, которые трудятся по 6,1 года, и менеджеры ВЭД с показателем ровно 6 лет. Далее в списке стабильных расположились охранники, продавцы, фармацевты, инженеры-энергетики и журналисты.

Противоположный полюс заняли риелторы, которые меняют место работы каждые 1,6 года. Часто увольняются и бренд-менеджеры со средним стажем 1,9 года, а также дизайнеры интерфейсов (UI/UX), задерживающиеся на 2,3 года. В десятку также вошли бизнес-аналитики, менеджеры по развитию, ивент-специалисты и маркетологи.

Аналитики также зафиксировали любопытные изменения по сравнению с прошлым годом. Стаж медсестер вырос почти на два года, а вот бренд-менеджеры, наоборот, стали менять работу в среднем на три года чаще. В сферах с проектной занятостью и большими бонусами частая смена мест работы становится нормой.

Весной KP.RU писал, что часто место работы меняют механики, слесари, сварщики и монтажники. Смена обстановки наиболее свойственна молодым специалистам.