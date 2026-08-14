В Wildberries сообщили, что товары на складе в Тверской области не пострадали Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Логистический комплекс Wildberries в Тверской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, однако сами товары и продукция, хранящиеся на складе, остались в полной безопасности. Об этом официально сообщили в пресс-службе RWB, подчеркнув слаженность действий всех служб.

«Из-за атаки... получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе — обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы... Товары не пострадали», — сказано в сообщении компании.

Представители компании отметили, что благодаря строгому соблюдению регламентов безопасности и четким инструкциям на объекте была проведена заблаговременная эвакуация персонала. В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал.

Как писал сайт KP.RU, о ночной атаке беспилотников на комплекс компании Wildberries сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. Он отметил, что возгорания на объекте удалось избежать, а возникшее из-за падения обломков задымление было ликвидировано в кратчайшие сроки.