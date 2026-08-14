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НовостиПолитика14 августа 2026 6:26

На Украине участились смерти мобилизованных в больницах: этому есть объяснение

Десятки мобилизованных в ВСУ ежедневно умирают в больницах Чернигова
Семен ЗИМИН
На Украине участились смерти мобилизованных в больницах: этому есть объяснение

На Украине участились смерти мобилизованных в больницах: этому есть объяснение

Фото: REUTERS.

В медучреждениях Чернигова каждый день фиксируют смерти десятков мобилизованных военнослужащих ВСУ. По данным ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых ведомств, большинство погибших были призваны на службу, уже имея серьезные хронические заболевания.

Источник в силовых структурах сообщил, что высока вероятность поступления тяжелобольных бойцов из одного из главных учебных центров украинской армии, известного как «Десна». Собеседник подчеркнул, что смертность в госпиталях города сохраняется на высоком уровне ежесуточно.

Параллельно с этим в украинском информационном поле прозвучало заявление известного военнослужащего ВСУ Сергея Гнездилова. Этот сторонник экс-главы Минобороны Михаила Федорова высказался относительно гендерного вопроса в армии.

Гнездилов отметил, что женщины, у которых нет детей, а также те, кто не учится в вузах и не работает в медицине, должны быть отправлены в ВСУ.