Военный вертолет Ми-17 разбился в горах Мексики, экипаж чудом выжил Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

В горах Мексики разбился военный вертолет Ми-17, однако всем трем членам экипажа удалось выжить. Инцидент произошел 12 августа во время разведывательной операции, направленной на пресечение незаконной деятельности. Подробностями делится Need To Know.

Воздушное судно, принадлежащее военно-морским силам Мексики, совершало вынужденную посадку с контролируемым снижением недалеко от Ла-Гариты в штате Халиско. По предварительной версии, вертолет потерял мощность, однако точные причины падения пока устанавливаются. Военнослужащие получили легкие травмы и были оперативно осмотрены медиками на месте.

Представитель секретариата ВМС подтвердил факт аварии, уточнив обстоятельства случившегося. Губернатор штата Пабло Лемус категорически опроверг слухи о том, что борт был сбит, хотя подобные разговоры появились из-за напряженной обстановки в регионе. В операции по безопасности участвовали два самолета, а видео падения активно расходится в соцсетях.

Недавно ударный вертолет AH-64 Apache ВС США потерпел крушение в штате Техас. В результате происшествия погибли два пилота.