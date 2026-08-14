Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки украинского беспилотника на поселок Сныткино Брасовского района Брянской области пострадал местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Как сообщил глава региона, пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ковальчук также заявил о масштабной работе сил противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, за прошедшие сутки над территорией области подразделения Министерства обороны РФ, бойцы бригады «БАРС-Брянск», транспортная полиция и спецподразделения Росгвардии перехватили и уничтожили 262 беспилотника украинской армии.

Накануне врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 122 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате вражеских атак погиб один мирный житель в Белгородском округе. Еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести.