Мосгорсуд дал 23 года колонии россиянину за шпионаж в пользу польской разведки Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский городской суд вынес суровый приговор российскому гражданину, признав его виновным в шпионаже в пользу Польши. Мужчина проведет в колонии строгого режима ближайшие 23 года. Как сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, приговор уже вступил в законную силу.

В ходе следствия было установлено, что осужденный собирал и передавал польской разведке закрытые сведения о перспективных разработках вооружения. Речь шла, в частности, о новейших ракетных комплексах, которые активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму 55-летнего жителя Бахчисарайского района. Выяснилось, что злоумышленник был связан со Службой безопасности Украины. По данным ведомства, через один из популярных мессенджеров мужчина направлял украинским спецслужбам сведения о местах базирования воинских частей и расположении средств противовоздушной обороны на полуострове.