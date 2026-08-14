Золото и серебро — наши! Русские гимнастки стали королевами на чемпионате Европы

Гимнастка Ангелина Мельникова. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова впервые в карьере покорила вершину личного многоборья на континентальном первенстве. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе, россиянка поднялась на высшую ступень пьедестала, опередив всех соперниц по сумме четырёх дисциплин, пишет "КП-Спорт".

Соревнования завершились триумфом российской школы гимнастики: Мельникова набрала 55,932 балла, а её соотечественница Анна Калмыкова показала результат 54,632 балла, что принесло ей серебряную награду. Отрыв между двумя российскими спортсменками составил 1,3 балла. Замкнула тройку сильнейших представительница Франции Елена Кола, чьё выступление судьи оценили в 53,966 балла.

Для 26-летней Мельниковой это золото стало четвёртой медалью чемпионатов Европы в послужном списке и первой именно в личном многоборье. В активе россиянки также есть олимпийское золото и множество наград с крупнейших международных турниров.

Участие российских гимнасток в чемпионате Европы в Загребе едва не сорвалось из-за визового скандала. 7 августа посольство Хорватии отказало в выдаче въездных документов девяти членам российской делегации, включая Мельникову, Калмыкову и олимпийскую чемпионку Викторию Листунову. При этом заявления подавались с идентичным пакетом документов, а остальные 56 человек визы получили без проблем. Спустя три дня вопрос пересмотрели в пользу четырёх спортсменов, включая Мельникову и Калмыкову, однако Листунова так и не получила разрешение на въезд. На турнире российские спортсмены выступают в нейтральном статусе — без флага и гимна. Чемпионат Европы служит отборочным этапом к чемпионату мира 2026 года, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что European Gymnastics включил Мельникову в число главных фавориток чемпионата Европы, а также о том, что участие лидера сборной России в турнире оказалось под угрозой из-за визового скандала и о том, что хорватское посольство отказало в визах Мельниковой, Листуновой и Калмыковой.