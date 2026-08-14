СК возбудил уголовное дело после атаки дронов ВСУ на пассажирский поезд в ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки дронов ВСУ на пассажирский поезд в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

13 августа украинские войска нанесли удар по пассажирскому электропоезду в Донецкой Народной Республике. В результате пострадали шесть человек. Инцидент произошёл на железнодорожной станции Кутейниково городского округа Иловайск. Электричка следовала по маршруту Ясиноватая — Успенская.

Кроме того, ранее сообщалось, что ночью 13 августа украинский беспилотный летательный аппарат ударил по жилой многоэтажке в западной части Мариуполя. Дрон ВСУ, по словам жителей, несколько минут кружил над их кварталом, а потом врезался в один из верхних этажей дома.