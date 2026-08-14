Подозреваемую в подрыве военнослужащего в Севастополе женщину арестовали Фото: Shutterstock.

В Севастополе суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для женщины, подозреваемой в ликвидации военнослужащего. Ей официально предъявлено обвинение по статье о террористическом акте.

Напомним, трагедия произошла в минувший четверг, 13 августа. В результате активации самодельного взрывного устройства военнослужащий Министерства обороны РФ получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Как отмечалось, взрыв прогремел в жилом секторе.

По данным спецслужб, подозреваемая была оперативно задержана по горячим следам. Следствие полагает, что преступление было совершено по заданию украинских спецслужб. Расследование продолжается.