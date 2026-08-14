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НовостиВ мире14 августа 2026 7:16

ЧП в Ормузском проливе: ОАЭ обвинили Иран в атаке на танкеры ADNOC

Два судна эмиратской нефтегазовой компании ADNOC атаковали в Ормузском проливе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Два судна эмиратской нефтегазовой компании ADNOC атаковали в Ормузском проливе

Два судна эмиратской нефтегазовой компании ADNOC атаковали в Ормузском проливе

Фото: REUTERS.

Два судна эмиратской нефтегазовой компании ADNOC подверглись атаке во время прохода через Ормузский пролив вечером в четверг, 13 августа. Об этом пишет государственное агентство ОАЭ WAM со ссылкой на заявление компании.

«Два ее судна подверглись атаке во время прохода через Ормузский пролив. В результате инцидента никто не пострадал, ситуация находится под контролем», — уточняется в сообщении агентства.

Власти ОАЭ обвинили Иран в нападении и осудили его. МИД страны потребовал от Тегерана прекратить атаки на коммерческое судоходство и обеспечить свободу навигации в проливе, имеющем ключевое значение для мировых поставок энергоресурсов. Исламская республика пока публично не ответила на обвинения.

Напомним, в Иране парламентский комитет по нацбезопасности одобрил законопроект по управлению Ормузским проливом. Документ направлен на обеспечение безопасности и устойчивого развития пролива и Персидского залива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна ведет переговоры с Оманом по этому вопросу и близка к соглашению без участия США.