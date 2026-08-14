МО РФ сообщило об ударе по АЗС в Черниговской области, снабжавшей ВСУ топливом

Минобороны РФ рассказало об операции в Черниговской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска нанесли точечный удар по автозаправочной станции, расположенной на территории Черниговской области. Данный объект систематически снабжал ВСУ топливом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Кадры объективного контроля нанесения удара с применением БПЛА дальнего действия по автозаправочной станции в районе населенного пункта Репки Черниговской области, использовавшейся в интересах украинских подразделений. В результате удара цель поражена», - указано в сводке.

Уничтожение подобных объектов лишает противника возможности оперативно обеспечивать топливом подразделения, задействованные в боевых действиях. В министерстве обороны подчеркнули, что удары по таким объектам продолжают наноситься на регулярной основе, чтобы ослабить ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР. Под контроль наших военных перешло село Петровка.