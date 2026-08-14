Укус паука с красными глазами отправил мужчину в кому: он перенес четыре операции и едва не лишился руки Фото: Afortunada/Shutterstock

В Великобритании 61-летний Питер Мерфи пережил кому и четыре операции после укуса паука с прозрачным телом и красными глазами. Насекомое проползло по его кровати, мужчина вынес его на улицу, но на следующий день рука опухла, а позже он потерял способность говорить. Как сообщает Mirror, врачи диагностировали некротизирующий фасциит — плотоядную инфекцию, и готовились к ампутации конечности.

Питер рассказал, что перед операцией услышал, как медики обсуждают с его женой Тони риск потери руки. Он успел выдавить улыбку и попрощался с супругой, считая, что может не выжить. В коме мужчина провёл четверо суток, а когда очнулся, перенёс ещё несколько хирургических вмешательств и пересадку кожи.

Вскоре выяснилось, что за неделю до его госпитализации умер брат, а сестра оказалась в палате этажом выше и вскоре скончалась. Питер назвал это судьбой, ведь странный паук будто свёл их в последний раз. После выздоровления он и Тони решили кардинально поменять жизнь: отказались от жирной еды, сбросили вместе более около 64 кг и начали играть в бадминтон.

Сейчас пара чувствует себя молодой, хотя им за шестьдесят. Питер признался, что больше не боится смерти и наслаждается каждым днём. Он советует не зацикливаться на весе, а менять питание уже сегодня, потому что это реально помогает.

Ранее KP.RU рассказывал, как новорождённая дочь буквально вытащила отца с того света. Он находился в коме, но когда малышку принесли в его палату, у мужчины на глазах проступили слёзы.