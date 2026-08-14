Мендель раскритиковала отказ Украины оглашать число сбитых ракет Фото: REUTERS.

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко раскритиковала решение киевских властей засекретить данные о количестве сбитых ракет.

Политик выразила крайнее недоумение из-за того, что украинское руководство перестало делиться с населением базовой статистикой, одновременно продолжая усердно просить у западных союзников усиления систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Украина прекратила сообщать о количестве ракет, выпущенных Россией, и продолжает обращаться к союзникам с просьбой помочь укрепить ее противовоздушную оборону. Это самый странный способ победить», — заявила она.

Мендель также заявила, что украинские власти последовательно закрывает от собственных граждан все больше ключевой информации, касающейся хода конфликта.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали публиковать сведения о пусках российских ракет. Все произошло после пары ночей, когда украинская система ПВО просто не смогла сбить ни одной из выпущенных ракет. При этом ответственность за такие проблемы Зеленский возложил на Запад