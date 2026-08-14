ВС РФ поразили локомотивы ВСУ с военной техникой в трех областях Украины Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия продолжает наносить высокоточные удары по военным объектам на территории Украины. На этот раз были поражены локомотивы, используемые для перевозки военной техники ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в пятницу, 14 августа. Тогда ВС России поразили локомотивы, которые использовались для транспортировки военной техники ВСУ. Удар по целям был нанесен в Одесской, Запорожской и Сумской областях.

Тем временем украинская армия продолжает атаковать мирные города России. Так, из-за недавних нападок ВСУ на Севастополь пострадали три человека. Кроме того, при последних атаках со стороны Киева оказались повреждены десять домов.