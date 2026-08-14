Три человека пострадали в Севастополе из-за дронов ВСУ, повреждены десять домов

Три человека ранены в Севастополе из-за дронов ВСУ, повреждены десять домов. Фото: Александр Река/ТАСС

В результате атаки дронов ВСУ на Севастополь три человека получили ранения, 10 домов повреждены. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, детонация произошла рядом с домом на улице Братьев Манганари. Взрывом повредило фасад здания, несколько припаркованных рядом машин.

На данный момент, добавил Развожаев, за медпомощью обратились три человека, в их числе один ребенок. Госпитализирован один из пострадавших.

«Всего за ночь военные и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ на город Сбиты 17 БПЛА», - заключил глава города.

Ранее глава региона рассказал, что повреждение в районе порта Усть-Луга отмечено в результате атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область в ночь на пятницу, 14 августа. Также Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области сбито 37 БПЛА противника.