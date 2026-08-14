Лавров высказался о тактике ведения боев ВС России Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России не намерены копировать тактику киевского режима, однако готовы действовать жестче на поле боя и продолжать уничтожать военные объекты. Об этом заявил в интервью ИС «Вести» глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, российская сторона будет действовать более решительно в вопросе ликвидации каналов западной военной помощи Украине, при этом не опускаясь до методов Киева. Речь идет о планомерном разрушении всей системы обеспечения, за счет которой продолжает функционировать украинская армия.

«Мы не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева. И мы это уже делаем», - сказал Лавров.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что ВСУ сражаются не с ВС России, а с мирными гражданами. Поэтому украинские боевики постоянно бьют по складам маркетплейсов.