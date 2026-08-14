Лавров: Путин готов принять Уиткоффа и Кушнера, но вопрос в их предложениях

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российский глава Владимир Путин готов вновь принять спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Однако тут важен факт того, с какими предложениями они приедут в Москву. Об этом заявил в беседе с ИС «Вести» глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, спецпосланника и бизнесмена часто посылают на важные встречи по Украине. Значит, американский лидер очень доверяет им.

«Если им такое доверие оказывается, то они имеют влияние на Трампа, он им доверяет. Мы не отказываемся разговаривать с ними. Если они приедут, они знают, что президент России Владимир Путин готов принять их в очередной раз. Другое дело, с чем они приедут», - сказал российский дипломат.

Ранее Сергей Лавров предупредил, что ВС России будут жестче в отношении помощи Украине. Российские военные, по его словам, продолжат активно уничтожать всю западную технику, которая используется ВСУ.