Лавров: под руководством Мерца в ФРГ пробиваются метастазы нацизма Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вести» заявил, что в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца пробиваются «метастазы нацизма».

Поводом для такого заявления стал инцидент на пресс-конференции в Белграде с участием Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича. Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс публично задал вопрос о том, что Европа может сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

Комментируя этот эпизод, Лавров обратил внимание на риторику самого канцлера, который открыто заявляет о планах вновь превратить ФРГ в главную военную силу на европейском континенте.

«Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе. Понимает ли он, что в этом случае означает слово „опять“? Я не уверен», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.