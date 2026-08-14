Стубб сделал неожиданное заявление о России: он признался в любви к народу и культуре Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб сделал неожиданное заявление об отношении к России. Глава государства признался в симпатии к российскому народу и интересе к российской культуре. Об этом сообщает детский журнал Koululainen.

«Я высоко ценю россиян, русскую культуру и историю», — указал Стубб.

При этом глава Финляндии отметил, что Хельсинки необходимо предпринять шаги для возобновления контактов с Москвой. По мнению политика, сделать это стоит в ближайшие несколько недель или максимум в течение двух месяцев.

Стубб уточнил, что любые переговоры с российской стороной должны проходить в тесной координации с другими европейскими странами. Он считает, что пришло время восстанавливать связи как на уровне всего Евросоюза, так и в формате прямого двустороннего диалога. Отвечая на вопросы финских школьников, президент заявил, что промедление с налаживанием отношений недопустимо.