Стубб заявил о необходимости возобновления отношений с РФ. Фото: REUTERS.

Финляндия должна наладить отношения с Россией если не немедленно, то в течение ближайших двух месяцев. Такое мнение высказал президент этой страны Александр Стубб.

«Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», - сказал политик, отвечая на вопросы финских детей. Его цитирует детский журнал Koululaisen.

Стубб подчеркнул, что эти связи должны быть налажены как на двустороннем, так и на европейском уровне.

Ранее доктор исторических наук Ирина Новикова выразила уверенность, что напряжённость в отношениях между Москвой и Хельсинки когда-нибудь сойдёт на нет. По её мнению, опыт добрососедства, накопленный за годы советско-финского взаимодействия, может вновь стать основой для диалога.

Накануне бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европе в будущем придется восстановить отношения с Россией.

Тем временем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Европейский союз должен сменить главу своей дипломатии Каю Каллас, если хочет улучшить отношения с Россией.