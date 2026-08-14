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НовостиВ мире14 августа 2026 8:18

Токио отреагировал на заявление Путина о связях России и Японии: что сказали

Депутат Судзуки назвал незрелостью протест против визита Путина на Итуруп
Арина СЕРОВА
Депутат Судзуки назвал незрелостью протест против визита Путина на Итуруп

Депутат Судзуки назвал незрелостью протест против визита Путина на Итуруп

Фото: REUTERS.

Реакция Токио на приезд президента России Владимира Путина на Итуруп является абсолютно незрелой. Такое мнение высказал депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки в личном блоге.

Путин 11 августа прибыл в Сахалинскую область, где провел ряд встреч с властями региона. Также в рамках рабочего визита он посетил остров Итуруп. Там глава государства осмотрел несколько социальных объектов. Власти Токио сразу же осудили российского лидера и заявили, что Курильские острова якобы являются исконно японскими землями.

«Протестовать или возмущаться из-за посещения президентом Путиным Итурупа - слишком незрело. Здесь необходимо сохранять спокойствие», - отметил Судзуки.

Политик считает, что заявление Путина о Токио и Москве нужно воспринять как шанс наладить отношения между странами.

Ранее посольство РФ назвало вызов российского дипломата в Японию после поездки Путина на Итуруп необоснованным демаршем. Дипведомство напомнило, что по окончании Второй мировой войны Курильские острова перешли в состав России на законных международных основаниях.