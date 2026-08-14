Токио отреагировал на заявление Путина о связях России и Японии: что сказали

Депутат Судзуки назвал незрелостью протест против визита Путина на Итуруп Фото: REUTERS.

Реакция Токио на приезд президента России Владимира Путина на Итуруп является абсолютно незрелой. Такое мнение высказал депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки в личном блоге.

Путин 11 августа прибыл в Сахалинскую область, где провел ряд встреч с властями региона. Также в рамках рабочего визита он посетил остров Итуруп. Там глава государства осмотрел несколько социальных объектов. Власти Токио сразу же осудили российского лидера и заявили, что Курильские острова якобы являются исконно японскими землями.

«Протестовать или возмущаться из-за посещения президентом Путиным Итурупа - слишком незрело. Здесь необходимо сохранять спокойствие», - отметил Судзуки.

Политик считает, что заявление Путина о Токио и Москве нужно воспринять как шанс наладить отношения между странами.

Ранее посольство РФ назвало вызов российского дипломата в Японию после поездки Путина на Итуруп необоснованным демаршем. Дипведомство напомнило, что по окончании Второй мировой войны Курильские острова перешли в состав России на законных международных основаниях.