Один человек погиб и шесть пострадали при ударе ВСУ по дому в Брянске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате удара Вооруженных сил Украины по жилому многоквартирному дому в Брянске погиб один мирный житель и еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«Укронацисты атаковали город Брянск. ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе города Брянска. На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших. Они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в публикации.

Сейчас на месте трагедии работают все оперативные и экстренные службы города, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

Напомним, что атаки киевского режима на российские регионы не прекращаются, и их мишенями неизменно становятся объекты мирной экономики и простые граждане. В ночь на 14 августа удары были направлены в сторону регионов Центральной России, а также Волгограда и южных территорий страны. К сожалению, вновь не обошлось без человеческих жертв и серьезных разрушений.