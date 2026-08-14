Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2026 8:23

Один человек погиб и шесть пострадали при ударе ВСУ по дому в Брянске

Удар ВСУ пришёлся по жилому дому в Советском районе Брянска
Семен ЗИМИН
Один человек погиб и шесть пострадали при ударе ВСУ по дому в Брянске

Один человек погиб и шесть пострадали при ударе ВСУ по дому в Брянске

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате удара Вооруженных сил Украины по жилому многоквартирному дому в Брянске погиб один мирный житель и еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«Укронацисты атаковали город Брянск. ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе города Брянска. На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших. Они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в публикации.

Сейчас на месте трагедии работают все оперативные и экстренные службы города, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

Напомним, что атаки киевского режима на российские регионы не прекращаются, и их мишенями неизменно становятся объекты мирной экономики и простые граждане. В ночь на 14 августа удары были направлены в сторону регионов Центральной России, а также Волгограда и южных территорий страны. К сожалению, вновь не обошлось без человеческих жертв и серьезных разрушений.