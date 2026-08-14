Лавров указал на пробивающиеся «метастазы нацизма» в ФРГ при Мерце

Лавров: при Мерце в немецком обществе пробиваются «метастазы нацизма» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во времена правления канцлера ФРГ Фридриха Мерца в немецком обществе пробиваются наверх «метастазы нацизма». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям», комментируя скандальное заявление журналиста FAZ Михаэля Мартенса

«Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе. Понимает ли он, что в этом случае означает слово опять? Я не уверен», — отметил Лавров, комментируя ситуацию с немецким журналистом.

При этом российский дипломат отметил, что он не уверен, что Мерц понимает слово «опять».

Напомним, что поводом для официальной реакции стал скандальный инцидент, произошедший ранее. Журналист Михаэль Мартенс задал вопрос Владимиру Зеленскому, поинтересовавшись, каким образом Европа может помочь Киеву в достижении целей по «убийству русских».

В посольстве России назвали слова Михаэля Мартенса омерзительными и дискредитируют его самого как профессионального журналиста.