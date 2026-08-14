Лавров: Турция в глубине души понимает, что ее никогда не примут в Евросоюз Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Турция осознает: её членство в Евросоюзе никогда не станет реальностью. По словам главы МИД, в Анкаре это понимают, несмотря на все попытки выстраивать отношения с Брюсселем. Этим глава российской дипломатии поделился с ИС «Вести».

«Турция хочет быть и членом НАТО как крупнейшая армия блока, и иметь отношения с Евросоюзом, хотя в глубине души она понимает, что ее никогда не примут в ЕС», — уточнил дипломат.

Ранее Сергей Лавров указывал, что турецкая сторона заинтересована не просто в роли принимающей стороны переговоров по украинскому кризису, но и готова оказывать посреднические услуги. При этом глава МИД не исключил подобного сценария, если обе стороны конфликта будут считать переговоры возможными.