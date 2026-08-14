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НовостиПолитика14 августа 2026 8:48

ВС РФ за неделю поразили 15 морских судов, включая пять катеров ВМС Украины

ВС РФ нанесли удары по пяти украинским патрульным катерам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС РФ за неделю поразили 15 морских судов, включая пять катеров ВМС Украины

ВС РФ за неделю поразили 15 морских судов, включая пять катеров ВМС Украины

Фото: REUTERS.

В ходе регулярной сводки о ходе проведения специальной военной операции Министерство обороны РФ сообщило о значительных потерях в морской инфраструктуре и плавсоставе, задействованных в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно официальным данным ведомства, за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли результативные удары по 15 морским судам. Речь идет о пяти патрульных катерах Военно-морских сил Украины, семи судах типа «сухогруз», одном танкере, двух буксирах.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ подвело итоги недели в зоне спецоперации. Согласно приведенным данным, подразделения ВС России взяли под контроль восемь населенных пунктов. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 снарядов HIMARS, 8 ракет «Фламинго», 5 противокорабельных ракет «Нептун» и 7 078 беспилотников.