ВС РФ за неделю поразили 15 морских судов, включая пять катеров ВМС Украины Фото: REUTERS.

В ходе регулярной сводки о ходе проведения специальной военной операции Министерство обороны РФ сообщило о значительных потерях в морской инфраструктуре и плавсоставе, задействованных в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно официальным данным ведомства, за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли результативные удары по 15 морским судам. Речь идет о пяти патрульных катерах Военно-морских сил Украины, семи судах типа «сухогруз», одном танкере, двух буксирах.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ подвело итоги недели в зоне спецоперации. Согласно приведенным данным, подразделения ВС России взяли под контроль восемь населенных пунктов. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 снарядов HIMARS, 8 ракет «Фламинго», 5 противокорабельных ракет «Нептун» и 7 078 беспилотников.