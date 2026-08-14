UKMTO: Беспилотник атаковал танкер во время прохода через Ормузский пролив

UKMTO заявила, что атакованный дроном в Ормузе танкер получил небольшие повреждения Фото: REUTERS.

Беспилотник атаковал танкер во время прохода через Ормузский пролив. Об этом пишет британская организация, занимающаяся координацией безопасности морского судоходства UKMTO.

«Получено сообщение от военных властей о том, что танкер был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Ariel во время прохождения Ормузского пролива», - говорится в публикации.

Судно получило незначительные повреждения. Все члены экипажа успели вовремя эвакуироваться, они сейчас находятся в безопасном месте.

При этом организация не указала, чей именно это был дрон. Всем кораблям, которые расположены непосредственно вблизи Ормуза, рекомендовано соблюдать особую осторожность при перевозке грузов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал сообщения США и Ирана, что они блокируют Ормузский пролив и в то же время пропускают международные корабли. По его словам, в таком случае морской путь можно назвать проливом Шредингера.