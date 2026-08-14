Сеть доставки «Ёбидоёби» меняет название

Сеть доставки «Ёбидоёби» проведет ребрендинг и поменяет название. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Международная сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» поменяет название и будет работать под брендом «Ё». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Теперь бренд будет работать под именем Ё — это главный символ компании и уже давно с ней ассоциируется. Новый нейминг станет основой для следующего этапа развития сети», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Руководство пояснило, что шаг вызван новой бизнес-стратегией. Переход поможет конвертировать узнаваемость в стремительный рост и привлечь широкую аудиторию.

Как уточняется, процесс будет поэтапным. Сначала бренд сменится на сайте, в приложении и рекламе. Новые точки откроются под именем «Ё», а действующие рестораны перейдут на него постепенно.

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