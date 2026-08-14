Стала известна дата рассмотрения апелляции партии «Яблоко» по делу о снятии выборов в Госдуму Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд РФ назначил рассмотрение апелляционной жалобы партии «Яблоко» на 17 августа. Заседание состоится в понедельник в 10:00 утра. Информацию об этом предоставила пресс-служба партии.

Напомним, что неделей ранее, 10 августа, суд уже принял решение в пользу партии «Родина», удовлетворив их иск о снятии «Яблока» с выборов в Государственную Думу. Однако тот вердикт пока не вступил в законную силу, так как у оппонентов есть право на обжалование.

14 августа председатель «Яблока» Николай Рыбаков намерен официально подать апелляционную жалобу в высшую судебную инстанцию. В пресс-службе партии уточнили, что обе жалобы — от «Родины» и ответный иск «Яблока» — объединят в одно производство. Таким образом, судьи рассмотрят их одновременно в ходе одного заседания 17 августа.

Причиной для снятия партии с выборов послужили сразу три серьезных нарушения, выявленных в ходе проверки. В исковом заявлении «Родины» говорилось о превышении лимитов финансирования избирательной кампании, нарушениях правил агитации и даже о наличии признаков экстремизма в действиях партии.

Особое внимание в суде привлекли документы Росфинмониторинга. Согласно этим бумагам, среди спонсоров «Яблока» были выявлены 72 лица, на чьи счета в период с апреля по июль текущего года поступали средства из Индии, Азербайджана, Грузии и Германии. Также в списке контрагентов партии обнаружились жертвователи, переводившие деньги через Армению, Израиль и Соединенные Штаты.