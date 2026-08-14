МИД: терроризм ВСУ в Чёрном море не даёт оснований предоставлять Киеву передышку Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористические акты со стороны Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря не могут служить поводом для введения половинчатых решений.

Дипломат подчеркнула, что подобные послабления лишь дадут Киеву временную передышку, что абсолютно недопустимо. Такое заявление она сделала на брифинге.

Захарова отметила, что устойчивое и долгосрочное урегулирование украинского конфликта возможно исключительно при полном искоренении его первопричин. По ее убеждению, только жесткий и последовательный подход способен привести к реальному миру на этих условиях.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о возможных зеркальных ответах со стороны Москвы. Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия обязательно отреагирует на любые вероятные попытки захвата российских торговых судов со стороны государств Запада, если такие действия начнут воплощаться в жизнь.