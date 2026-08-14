Мосбиржа расширит основную торговую сессию на один час

Московская биржа в сентябре 2026 года перенесет начало основной торговой сессии с 10:00 на 9:00 мск. Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС

Московская биржа в сентябре 2026 года перенесет начало основной торговой сессии с 10:00 на 9:00 мск. Об этом сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин на семинаре «Медиадни».

Сейчас на ключевых рынках основная сессия начинается в 10:00, а с 7:00 на фондовом и срочном рынках идут утренние торги. После изменений продолжительность утренней сессии сократят.

«Мы сократим ее продолжительность и перенесем дополнительный час в основную торговую сессию», — сказал Блохин.

По его словам, новый график позволит синхронизировать работу разных рынков. Дополнительный час также должен сделать торги удобнее для клиентов из Сибири и с Дальнего Востока. С 9:00 будут начинаться и торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Тем временем Мосбиржа сообщала о росте интереса россиян к торговле драгоценными металлами. С начала 2025 года доля таких вложений среди инвестиций физлиц в инструменты биржи увеличилась в 2,3 раза. Основная часть средств приходится на золото.