В Литве выступили против отказа от русского языка: инициативу назвали дискриминацией украинцев Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

Мэрия Вильнюса приняла решение отказать жителям в предоставлении административных услуг на русском языке. По мнению лидера парламентской партии «Заря над Неманом» Ремигиюса Жемайтайтиса, этот шаг является дискриминационным по отношению к украинцам, которые сейчас живут в Литве. Об этом политик заявил в эфире радиостанции «Жиню радияс».

Жемайтайтис пояснил, что такое решение властей напрямую ущемляет права украинских беженцев. Он подчеркнул, что большинство из них не смогут договориться с чиновниками на другом общепонятном языке, а значит, им фактически отказывают в помощи.

Лидер партии также высказал опасение, что подобные действия могут привести к тому, что беженцам придется покинуть Литву. Он добавил, что если через год или два украинцам начнут собирать чемоданы, то первым, кто это инициирует, станет мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. По словам Жемайтайтиса, текущая политика не способствует интеграции, а наоборот, отталкивает людей.

Ранее глава Минкульта Литвы Лукас Альсис заявил, что решения об отказе от русского языка при предоставлении госуслуг должны приниматься с учётом состава населения.