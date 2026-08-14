Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи ракет Patriot Украине

В Польше бывший министр национальной обороны Мариуш Блащак выступил против возможной передачи Украине ракет для зенитных комплексов Patriot. Фото: US Joint Staff/Digital/Global Look Press

В Польше бывший министр национальной обороны Мариуш Блащак выступил против возможной передачи Украине ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом он написал в соцсети X.

Блащак отреагировал на заявление заместителя министра обороны Польши Магдалены Собковяк-Чарнецкой. Она допустила, что решение о передаче Киеву ракет может быть принято в ближайшие дни.

«Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были закуплены для защиты польского воздушного пространства, польских городов и польских семей. А не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, подвергая нашу безопасность опасности», — заявил Блащак.

Накануне стало известно, что власти Польши рассматривают возможность передать Украине очередную партию ракет Patriot. Вопрос сейчас обсуждается в правительстве страны. Собковяк-Чернецкая отмечала, что при принятии решения Варшава должна учитывать прежде всего безопасность самой Польши, писал сайт kp.ru. По ее словам, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш склоняется к положительному решению.