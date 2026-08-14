Захарова: Турция не предлагала РФ мораторий на военные действия в Черном море

Захарова прокомментировала заявление главы МИД Турции о моратории на военные действия в Черном море. Фото: МИД РФ

Турция официально не предлагала России ввести мораторий на военные действия в акватории Черного моря. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поводом для высказывания послужили слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Дипломат заявлял, что Анкара отправила Москве и Киеву предложения ввести запрет на ведения боев в Черном море. Однако, как отмечает Захарова, российское ведомство не получало подобных сообщений.

«Традиционно внимательно относимся ко всем мирным инициативам, поступающим от наших зарубежных партнеров, тем более от Турции, которая является важным региональным игроком и нашим соседом по Черному морю. <...> Формализованного турецкого обращения, которое конкретизировало бы условия этой инициативы, российская сторона по официальным каналам не получала», - подчеркнула она.

Напомним, что ВС РФ продолжает наносить удары по военным целям в портах Украины. В частности, наши военные уничтожают корабли и БПЛА в Черном море. В Минобороны РФ поясняли, что все это делается для предотвращения атак ВСУ.