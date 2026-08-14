Стало известно, сколько компаний с японскими учредителями работают в России Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku

Несмотря на экономические изменения последних лет, в России продолжает работать более двух сотен фирм, созданных предпринимателями из Японии. По состоянию на начало августа 2026 года таких организаций насчитывается 205, что составляет 0,31% от всех предприятий с иностранным капиталом в стране. Об этом KP.RU узнал с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Если оглянуться на пять лет назад, то можно заметить сокращение их числа. На 31 декабря 2021 года в реестре значилось 232 компании с японскими учредителями, но из них на плаву остались только 195. При этом их доля на рынке среди всех иностранных игроков тогда была почти вдвое выше — 0,59%.

Аналитики отмечают, что японские бизнесмены в РФ традиционно выбирают проверенные ниши. Чаще всего они регистрируют фирмы, занимающиеся оптовыми поставками товаров — таких предприятий насчитывается около 8% от общего числа.

Также популярностью пользуются заведения общепита и службы доставки еды, на долю которых приходится 4% от всех действующих компаний. Ещё 3,5% японского бизнеса связано со сдачей в аренду и управлением недвижимостью.

Замыкает пятёрку самых востребованных направлений деятельность туристических агентств, хотя здесь доля скромнее — всего 1,29%. В целом структура японского присутствия остаётся стабильной, а большинство компаний сумели адаптироваться к текущим условиям работы.

Ранее стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций. Их направленность пока неизвестна.