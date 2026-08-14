NHK: Токио хочет ввести новые санкции против РФ после визита Путина на Итуруп Фото: REUTERS.

Правительство Японии рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций против Москвы после поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

Поводом для резкой реакции Токио стал рабочий визит российского лидера в Сахалинскую область, в ходе которого он посетил Итуруп, провел встречу с губернатором Валерием Лимаренко и проинспектировал социальные объекты.

МИД Японии незамедлительно выразил решительный протест, назвав южные Курильские острова «неотъемлемой территорией» страны. В связи с инцидентом в японское внешнеполитическое ведомство был вызван посол РФ Николай Ноздрев.

Российский дипломат в свою очередь указал Токио, что Курилы являются неотъемлемой частью РФ, а поездки главы государства по территории страны не подлежат обсуждению с иностранными государствами.

Премьер-министр Санаэ Такаити также заявила, что визиты российского руководства на эти территории "несовместимы с последовательной позицией Японии" и "задевают чувства японского народа", а также затрудняют восстановление отношений между Москвой и Токио.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления премьер-министра Японии, заявила, что суверенитет и юрисдикция РФ над Южными Курильскими островами не подлежат сомнению.