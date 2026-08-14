Старые шины могут выделять вредные вещества: предупреждение химика

Избавляться от старых покрышек с помощью костра также не стоит. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Старые шины, которые годами лежат на дачном участке, могут со временем стать источником нежелательных веществ и привлечь комаров. Кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал, какие риски связаны с использованием покрышек. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Покрышка представляет собой сложный композиционный материал, содержащий резину, технический углерод, пластификаторы, антиоксиданты и другие добавки. Под действием солнечного света, влаги и перепадов температур материал постепенно стареет», – объяснил Дорохов.

Покрышка постепенно изнашивается, на ней появляются мелкие фрагменты резины, а некоторые вещества из ее состава могут попадать в окружающую среду. Проблема возникает и после дождя: вода задерживается внутри покрышек и долго остается там. В таких условиях могут размножаться комары и другие насекомые.

Избавляться от старых покрышек с помощью костра также не стоит. При горении резины выделяются токсичные соединения и мелкие частицы, способные негативно влиять на организм. Специалист рекомендует сдавать изношенные шины в пункты специализированной переработки.

Ранее физик Андрей Зенченко предупредил автомобилистов об опасности неправильной проверки давления в шинах в жаркую погоду.