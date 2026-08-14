СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на жилой дом в Брянске Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ) после того, как вооруженные формирования Украины атаковали многоэтажный жилой дом в Советском районе Брянска. Об этом сообщили в ведомстве.

В результате попадания снаряда начался пожар. По предварительным данным следствия, один человек погиб, еще не менее семи получили ранения, в том числе пожилые люди и ребенок.

"Все это свидетельствует о сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима. То, что украинские боевики систематически делают с мирными городами и их жителями, переходит все границы человеческой морали", - отметили в СК России.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты проводят комплекс следственных действий и собирают доказательную базу, чтобы установить всех причастных к преступлению лиц и дать их действиям правовую оценку.