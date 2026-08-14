Лавров: Москва ждет ответа от США об участии в ударах вглубь России

Лавров заявил об ожидании ответа США на вопрос о причастности к ударам вглубь РФ Фото: REUTERS.

Москва не выдвигает Вашингтону ультиматумы с требованием прекратить поставки оружия и разведданных Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Вести».

Отвечая на вопрос о возможных жестких условиях перед началом переговоров со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, глава внешнеполитического ведомства отметил, что российская сторона действует иначе.

Лавров уточнил, что сейчас в Госдепартамент США направлен целый ряд вопросов с просьбой дать официальные комментарии. В частности, Москву интересует степень вовлеченности Вашингтона в организацию ударов вглубь российской территории по гражданским объектам.

«Мы ультиматумы не ставим. Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать... Будем ждать ответа», — заявил министр.

Накануне стало известно, что американские эксперты продолжают программу обучения военнослужащих Украины, включая подготовку пилотов для истребителей F-16. Это следует из совместного доклада Пентагона, Госдепартамента и USAID.