Россия заняла второе место по стоимости поставок СПГ в ЕС Фото: REUTERS.

Россия по итогам июня 2026 года заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. Доля российской стороны в совокупном импорте ЕС достигла 24,1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

За первый летний месяц Евросоюз закупил у России СПГ примерно на 808,8 млн евро. Это на 57% выше показателей за аналогичный период прошлого года, хотя и на 13% уступает майскому уровню. Импорт трубопроводного газа из РФ составил 541,7 млн евро. Данный показатель сократился на 6% к маю, но вырос на 27% к прошлому июню.

Первое место по экспорту СПГ в европейский регион уверенно удерживают США с долей рынка 54,3%. В июне Евросоюз потратил на американский сжиженный газ около 1,83 млрд евро.

Накануне появилось сообщение, что Франция стала главным импортером российского газа в ЕС. Через порт Монтуар-де-Бретань прошло в четыре раза больше газа, чем в мае. Все это противоречит планам ЕС отказаться от российского газа к 2027 году.