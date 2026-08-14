Астроном раскрыл, когда жители России смогут увидеть «слияние» планет

В ночь на 15 августа россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление - соединение Юпитера и Меркурия на небосводе. Фото: AstroStar/Shutterstock/Fotodom

В ночь на 15 августа россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление - соединение Юпитера и Меркурия на небосводе. Об этом РИА Новости рассказал лектор Пермского планетария Виталий Францев.

«Яркая планета Юпитер близ Меркурия окажется 15 августа, в Пермском крае это произойдет в 5.05 (3.05 мск), в других регионах в иное время. Это называют соединением планет. Наблюдающие без специальных приборов увидят «слияние», сближение двух ярких звезд», - пояснил эксперт.

Специалист также добавил, что при использовании телескопа наблюдатели смогут разглядеть не просто светящиеся точки, а сами диски обеих планет.

Ранее KP.RU информировал, что 13 августа произошло одно из главных астрономических событий года - солнечное затмение. В России его наблюдали жители северных и северо-западных регионах. Кроме того, данное явление было видно в Европе, Северной Америке и Африки.