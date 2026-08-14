Автопром ФРГ потерял рекордное число работников и обновил минимум с 2005 года

Автопром Германии за год потерял 42,3 тысячи работников, а численность персонала отрасли опустилась до минимума с 2005 года. Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Автопром Германии за год потерял 42,3 тысячи работников, а численность персонала отрасли опустилась до минимума с 2005 года. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ.

К концу июня в немецкой автомобильной промышленности работали около 691,5 тысячи человек. За год штат компаний отрасли сократился на 5,8%. При этом автопром потерял больше работников, чем любая другая отрасль обрабатывающей промышленности страны.

Сильнее всего сокращения затронули производителей автозапчастей, где численность персонала уменьшилась на 7,6%. На предприятиях по выпуску автомобилей и двигателей показатель снизился на 6,1%. При этом в производстве кузовов и прицепов число сотрудников выросло на 10%.

Немецкие автоконцерны сокращают расходы на фоне высокой стоимости производства и усилившейся конкуренции со стороны китайских компаний. Volkswagen, BMW и Mercedes в последние недели ухудшили свои прогнозы после слабых результатов на китайском рынке.

Еще в июне сообщалось, что Volkswagen, BMW и Mercedes столкнулись с серьезными экономическими трудностями. Volkswagen намерен к 2030 году сократить более 50 тысяч рабочих мест в Германии. Mercedes также рассматривает увольнение до 10 тысяч сотрудников. Одной из проблем для компаний остается потеря прежних позиций на китайском рынке.