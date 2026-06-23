Закат гигантов: почему Volkswagen, BMW и Mercedes на грани краха

BMW, Volkswagen и Mercedes впали в кризис. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, легендарные автоконцерны Германии — Volkswagen, BMW и Mercedes — столкнулись с самым серьезным кризисом за всю свою историю. В кулуарных беседах руководители этих компаний признают, что ситуация приобрела критический характер, а привычная рыночная модель разрушается на глазах.

В ходе анонимного опроса, проведенного среди топ-менеджеров Volkswagen, выяснилось, что подавляющее большинство управленцев оценивают положение концерна как предкризисное, вплоть до угрозы полной остановки производства. Некоторые респонденты охарактеризовали обстановку как «крайне напряженную», однако удовлетворенных текущим состоянием дел среди опрошенных не оказалось.

Как сообщает runews24, статистика подтверждает тревожные прогнозы: к 2030 году концерн намерен сократить более 50 тысяч рабочих мест по всей Германии. Причиной названо рекордное падение прибыли почти вдвое. Долгое время китайский рынок был для немецких производителей надежной опорой, однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Местные бренды не только догнали немецкие автомобили по качеству, но и активно теснят их на европейском рынке. Более того, китайская BYD ведет переговоры о приобретении части знаменитого дрезденского завода Volkswagen.

У Mercedes дела обстоят не лучше: по итогам прошлого года чистая прибыль компании обрушилась почти на 49%. Корпорация уже реализовала свои дилерские центры в Берлине и готовится расстаться с недвижимостью в Гамбурге, Мюнхене и индустриальном регионе Рейн-Рур. Под сокращение могут попасть до 10 тысяч сотрудников.

Однако, по мнению экспертов, главная угроза для немецкого автопрома исходит из США. В Вашингтоне рассматривается законопроект, ограничивающий китайское влияние в автомобильной отрасли. Это напрямую затрагивает Mercedes, поскольку пятая часть его акций принадлежит китайским инвесторам, а доля компонентов из КНР в современных моделях достигает 40%. Автомобили собираются на совместных предприятиях в Китае, и ужесточение правил может серьезно ударить по бизнесу штутгартского концерна.

Корни нынешнего кризиса, как считают наблюдатели, лежат в действиях самих немцев. С одной стороны, политики добровольно отказались от доступных источников энергии, сделав электроэнергию непомерно дорогой для промышленности. С другой — бывшие руководители автоконцернов сделали ставку на «зеленую» повестку и электромобилизация, но колоссальные инвестиции в электротягу не окупились, а производство традиционных машин в Германии стало слишком затратным. Именно высокая цена энергии лишила немецкие заводы конкурентоспособности, и на этом фоне особенно болезненным оказался агрессивный натиск Китая, который теперь доминирует не только в электромобилях, но и в классическом автопроме.

Внутри самой Германии промышленность все больше уступает место сфере услуг, которая уже занимает 70% экономики. Эксперты характеризуют происходящее не как временный спад, а как структурный сдвиг.

Константин Галль, автомобильный аналитик консалтинговой компании EY, в беседе с журналистами выразил убеждение, что немецкий автопром переживает глубочайшую трансформацию, столкнувшись с ослаблением позиций в США и Китае, перепроизводством, колоссальными затратами на софт и слишком медленным развитием электромобильного направления. По его прогнозу, нисходящий тренд сохранится, поскольку индустрия вынуждена приспосабливаться к стремительным технологическим изменениям и ужесточающейся конкуренции.

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