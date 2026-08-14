Умер Николай Кучиц, актер из сериалов «Каменская» и «Однолюбы»

Актер Николай Кучиц умер в возрасте 73 лет. Фото: сериал "Дела житейские-5"

Актер Николай Кучиц, известный по сериалу «Каменская», умер в возрасте 73 лет. О его смерти 14 августа сообщила труппа Белорусского государственного академического театра имени Янки Купалы.

«Ушел из жизни наш Купаловец Николай Кучиц», — говорится в сообщении театра.

Николай Кучиц родился в 1953 году. В 1984 году он окончил театральный факультет Белорусского театрально-художественного института. С 2001 по 2020 год актер служил в театре имени Янки Купалы.

За свою карьеру Кучиц исполнил около 40 ролей в кино. Широкую известность ему принес сериал «Каменская». Также актер снимался в сериале «Однолюбы» и военной драме Сергея Урсуляка «Праведник».

Напомним, на этой неделе, 11 августа, стало известно о смерти Натальи Трубниковой. Как сообщалось, актриса из фильмов «31 июня» и «12 стульев» умерла на 72-м году жизни.