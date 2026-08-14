Где в России чиновники получают пенсию свыше 60 тысяч рублей?

Средняя пенсия госслужащих на Чукотке и в Магадане достигла 60 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В июле 2026 года, по данным, проанализированным ТАСС, только в двух субъектах Российской Федерации средний размер пенсии для федеральных государственных гражданских служащих превысил шестьдесят тысяч рублей.

Согласно предоставленной статистике, пенсионеры Чукотского автономного округа получают выплаты в размере 67,4 тыс. рублей. В Магаданской области средний размер пенсии данной категории составляет 60,3 тыс. рублей.

Следует отметить, что в целом по России средний размер пенсий для государственных служащих составляет 39 536 рублей.

Ранее KP.RU сообщил, что россияне могут докупить пенсионные баллы для увеличения пенсии. В 2026 году стоимость одного балла - 71,5 тыс. рублей. Чтобы получить один балл, нужно внести 71,5 тысячи рублей - это формирует год стажа и 1,09 балла. Размер взноса определяется на основе МРОТ (27 093 рубля), умноженного на 22% и 12 месяцев, что дает 71 525,52 рубля в год. За год можно приобрести максимум 8,72 балла.