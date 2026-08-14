Решетников сообщил о возвращении экономики России к росту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская экономика постепенно возвращается к положительной динамике благодаря совместным действиям правительства и Центрального банка. Координация усилий двух ведомств помогает сгладить внешнее давление и стабилизировать финансовую систему. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в беседе с ИС «Вести».

«Вот эта вот слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику. И в конечном итоге мы возвращаемся к экономическому росту», — указал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что отечественные предприятия в сжатые сроки проводят восстановительные работы на своих мощностях. Он пояснил, что такому темпу способствуют своевременные решения кабинета министров, поддерживаемые регулятором.

Тем не менее, в стране осознают, что впереди возможны новые вызовы. С таким предупреждением выступил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание, что, несмотря на заметное улучшение макроэкономических показателей, расслабляться нельзя.