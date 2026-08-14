Посол Гласс: США поддерживают позицию Японии по Курилам Фото: REUTERS.

Посол США в Японии Джордж Гласс подтвердил, что Вашингтон признает суверенитет Токио над Курильскими островами. Об этом он написал в соцсети X. Американский дипломат подчеркнул, что такая позиция сохраняется с 1950-х годов.

Гласс отметил, что США неизменно поддерживают своего ключевого союзника в этом вопросе. Он также добавил, что тревога по поводу действий России в данном регионе не является чем-то новым для американской стороны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически отвергла подобные претензии. В своем комментарии она назвала их политически бессмысленными, оскорбительными и не имеющими юридической силы. Дипломат подчеркнула, что российское ведомство не приемлет такие формулировки.

Захарова напомнила, что остров Итуруп и другие острова Курильской гряды являются неотъемлемой территорией России. Она акцентировала внимание на том, что их принадлежность закреплена итогами Второй мировой войны и соответствует Уставу ООН. Любые попытки пересмотреть эти итоги, по мнению Москвы, несостоятельны.