МИД России отверг претензии Японии в связи с визитом Путина на Курилы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство иностранных дел Российской Федерации отвергло претензии Японии в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина на Курильские острова. Ведомство назвало их политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными.

"Категорически отвергаем упомянутые сентенции как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём официальном комментарии.

Дипломат подчеркнула, что Итуруп и другие Курильские острова являются неотъемлемой частью России, а их принадлежность закреплена итогами Второй мировой войны и Уставом ООН.

Ранее KP.RU писал, что МИД Японии вызвал посла РФ Николая Ноздрева из-за визита президента России Владимира Путина на Итуруп. В ответ посол разъяснил, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и вошли в её состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях, их принадлежность сомнению не подлежит.